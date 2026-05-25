「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日のZOZOマリンスタジアムへ降臨ロッテは25日、人気アイドルグループ「櫻坂46」の山崎天さんが7月10日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦に始球式で登板すると発表した。球団が公式X（旧ツイッター）で意気込みを語る山崎さんの動画を公開。キュートなガッツポーズを披露している。人気イベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」の一環として2年連続での来場が決定。