新型投入で巻き返しへ！2016年にブラジルで世界初公開された日産「キックス」は、グローバルで販売されるコンパクトSUVとして、日産の世界販売を支えてきました。日本国内においては、パワートレインに「e-POWER」を搭載したハイブリッド専用モデルとして2020年に登場しました。【動画】超カッコイイ！ これが日産「最新型コンパクトSUV」です！ 動画で見る！ボディサイズは全長4290mm×全幅1760mm×全高1610mmと、同じくコ