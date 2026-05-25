冷凍・冷蔵保存や電子レンジ、湯せんでの加熱にも使えるポリ袋「アイラップ」の公式「X」アカウントが、冷蔵庫に入れて皮が黒くなったバナナを紹介し、SNS上で話題になっています。【画像】す、すごすぎる…！コチラが「冷蔵庫で10日間」真っ黒になったバナナの“中身”です！10日間冷蔵庫に入れて真っ黒なバナナ…皮をむくと？公式アカウントは、「【悲報】出張前（10日前）にアイラップへ入れ、冷蔵庫に入れっぱだったバナ