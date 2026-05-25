TWS(トゥアス)が初アジアツアーの日本公演＜2026 TWS TOUR ’24/7:FOR:YOU’ IN JAPAN＞の詳細を発表した。8月28日、29日、30日に福岡(福岡国際センター)、9月4日、5日、6日に兵庫(神戸ワールド記念ホール)、9月12日、13日に神奈川(Kアリーナ横浜)の3都市8公演を開催する。TWSは2025年7月2日、日本デビューを果たした。その直後となる7月11日〜8月10日に初の日本ツアー＜2025 TWS TOUR ’24/7:WITH:US’ IN JAPAN＞を行い、6都市13