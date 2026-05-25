2026年7月3日（金）24：00より、TOKYO MXほかにて連続2クール・全24話で順次放送開始となる『うちの弟どもがすみません』。5月24日（日）に開催された先行上映イベントのおレポートが到着。『うちの弟どもがすみません』は『別冊マーガレット』（集英社）にて連載中のオザキアキラによるコミックス累計発行部数300万部を突破した大人気コミック。母の再婚により、個性的な4人の弟たちの「姉」になった主人公・成田糸が、ひとつ屋根