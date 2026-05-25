創業50周年を迎えるほっかほっか亭総本部（大阪市北区）の弁当チェーン「ほっかほっか亭」が、50周年記念弁当の第1弾「チキンかつナポリタン弁当」を6月6日に発売を開始します。【写真】5月25日“新発売”の弁当がコレです！「ほっかフォント」もかわいい！「チキンかつナポリタン弁当」は国産100％のオリジナルブレンド米「愛情米」が堪能できるソースチキンかつ丼（ミニ）とこだわりのナポリタンが入った、米と麺どちらも欲