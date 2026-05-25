【テレキャスタースクワイヤーインフィニティ/ストラトキャスターBacchus】（札幌市シンコちゃん60歳）Screenshotストラトキャスターはネックが太く平で弾きにくいかな！◆◆◆テレの指板はずいぶん剥がれて天然レリック化しているし、ストラトタイプはリアハムの22フレット仕様だし、このメイプルの色合いを見るにローステッドネックじゃないの？とも思えるわけで、いくらでもツッコミどころがありそうな2