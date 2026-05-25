「肌がツルツルしてツヤが出ているように見える！」と喜んでいる人もいるかもしれません。実は……「ビニール肌」といわれる肌の不調のサインの可能性もあります。若い人でもなり得る「ビニール肌」の原因や改善方法について、皮膚科専門医の慶田朋子先生に聞きました。【恐怖】写真で比較すると歴然！コレが「ビニール肌」と「美肌」の人の違いです！皮膚の表面は本来ツルツルじゃないQ．そもそも、ビニール肌とはどのような