G-FREAK FACTORYが2027年、結成30周年を迎える。これを目前に既発曲をアコースティックアレンジしたキャリア初のアコースティックアルバムを9月16日に発売することが決定した。『灯-TOMOSHIBI』と題されたアコースティックアルバムには全8曲を収録予定。大切に灯し続けた火を胸に、巡り、辿り着いた嗜好の作品になるとのこと。なお、CD初回生産限定盤のみ＜山人音楽祭2025＞のライブとオフショットを収録したDVDが付属する。収録曲