既婚者向けマッチングサイト「Healmate（ヒールメイト）」を運営するレゾンデートル（東京都渋谷区）が、「結婚によって“失ったもの”」に関する意識調査を実施。その結果を発表しました。【画像】うわ…生々しい…結婚によって“失ったもの”「異性との出会い」「性行為の頻度」ほかには…？（図解：5枚）配偶者以外の異性に「ときめく」気持ちは失われていない…？調査は4月7〜9日、20〜59歳の既婚男女を対象に、インター