レインズインターナショナル（横浜市西区）のしゃぶしゃぶチェーン「しゃぶしゃぶ温野菜」が、食べ放題コース対象の「旨辛 麻辣湯しゃぶ」と「鶏清湯 葱（ねぎ）たんしゃぶ」の2商品を5月27日から期間限定で販売します。【えっ！】食べ放題＆トッピングし放題の具材がコレです！種類が多すぎて選べない！アレンジできるレシピも！「旨辛 麻辣湯しゃぶ」は昨年に期間限定で販売した際、販売期間を延長するほどの人気になった