BE:FIRSTが、2026年4月にフィリピン・マニラで行われた人気音楽プラットフォーム「Wish 107.5」運営のバス型スタジオ「Wish Bus」の公開収録に参加。そのパフォーマンス映像が「Wish 107.5」公式YouTubeチャンネルにて公開された。「Wish Bus」は車内でライブパフォーマンスを収録・配信するスタイルで人気の音楽コンテンツ。公式YouTubeチャンネル登録者数は1,600万人に迫り、フィリピンを代表する音楽プラットフォームとして知ら