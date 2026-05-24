タイガー魔法瓶（大阪府門真市）が、同社炊飯器の最上位モデルで、土鍋炊飯器20周年記念モデルとなる新商品「土鍋ご泡火炊き JRT−A100」を6月21日に発売します。【えっ？】おひつ保温、料亭わざ…多機能を画像でわかりやすく解説！1万5000円分の「ギフトカード」がもらえるキャンペーンも！タイガー魔法瓶は、2006年に業界で初めて内なべに本物の土鍋を採用した「土鍋炊飯器」を発売。新商品は、理想の熱対流を極めるために