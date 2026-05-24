ブロガーのめとうさんの漫画「映画に行きたい母と絶対に行きたくない息子」がインスタグラムで5200以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む映画館で映画を見ることが苦手な息子。しかし、息子と一緒に映画館へ行くことに憧れがある母は、何度も息子を誘ってみるのですが…という内容で、読者からは「映画館苦手なの分かる」「いつか一緒に行けるといいですね」「何か物で釣りましょう（笑）」などの声