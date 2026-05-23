Sadieによる恒例イベント＜THE UNITED KILLERS 2026＞の対バンアーティストが発表された。活動休止という哀しき記念日を、新たな意味を持つ特別な一日へと塗り替えるべく、復活と共に立ち上げられた本イベント。初年度は lynch.、キズ を迎え開催。昨年度は2DAYS公演としてスケールアップし、DAY1には lynch.、DIAURA、DAY2には Waive、甘い暴力 らを迎えた。3年目を迎える今年は、ツーマン形式による2DAYS開催が決定。初日には、