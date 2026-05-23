Sadieによる恒例イベント＜THE UNITED KILLERS 2026＞の対バンアーティストが発表された。

活動休止という哀しき記念日を、新たな意味を持つ特別な一日へと塗り替えるべく、復活と共に立ち上げられた本イベント。初年度は lynch.、キズ を迎え開催。昨年度は2DAYS公演としてスケールアップし、DAY1には lynch.、DIAURA、DAY2には Waive、甘い暴力 らを迎えた。

3年目を迎える今年は、ツーマン形式による2DAYS開催が決定。初日には、日本のヴィジュアル系シーンのみならずロックシーンを牽引し続けるMUCC。そして2日目には、唯一無二の存在感を放つDEZERTの出演が実現している。

互いの覚悟と激情が真正面からぶつかり合う、ツーマンだからこそ生まれる濃密な空間を体感してほしい。チケット先行受付は5/23(土)22:00よりスタート。