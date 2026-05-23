Sadie、＜THE UNITED KILLERS 2026＞2DaysでMUCC、DEZERTと対バン
Sadieによる恒例イベント＜THE UNITED KILLERS 2026＞の対バンアーティストが発表された。
活動休止という哀しき記念日を、新たな意味を持つ特別な一日へと塗り替えるべく、復活と共に立ち上げられた本イベント。初年度は lynch.、キズ を迎え開催。昨年度は2DAYS公演としてスケールアップし、DAY1には lynch.、DIAURA、DAY2には Waive、甘い暴力 らを迎えた。
3年目を迎える今年は、ツーマン形式による2DAYS開催が決定。初日には、日本のヴィジュアル系シーンのみならずロックシーンを牽引し続けるMUCC。そして2日目には、唯一無二の存在感を放つDEZERTの出演が実現している。
互いの覚悟と激情が真正面からぶつかり合う、ツーマンだからこそ生まれる濃密な空間を体感してほしい。チケット先行受付は5/23(土)22:00よりスタート。
■Sadie presents＜THE UNITED KILLERS 2026 -versus XXX-＞
2026年9月21日(月祝) 横浜BAY HALL
出演：Sadie / MUCC
開場16:30 / 開演17:30
スタンディング 前売\8,800-(税込)
問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
2026年9月22日(火祝) 横浜BAY HALL
出演：Sadie / DEZERT
開場16:30 / 開演17:30
スタンディング 前売\8,800-(税込)
問)DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
▼各バンド最速先行受付
受付期間：5/23(土)22:00〜6/2(火)23:59
Sadie最速先行URL↓
https://l-tike.com/st1/tuk2026-sadie
MUCC最速先行URL↓
https://l-tike.com/st1/tuk2026-mucc
DEZERT最速先行URL↓
https://l-tike.com/st1/tuk2026-dezert