bokula.が本日5月23日、全国47都道府県ツアー＜最後は最後、あいまって＞のファイナルとなる東京・Zepp DiverCity公演を開催した。同公演では10月より、東名阪クラブクアトロを巡るワンマンツアー＜ラフを君に＞を開催することが発表となった。東名阪ツアー＜ラフを君に＞は、10月31日の名古屋クラブクアトロ、11月1日の梅田クラブクアトロ、11月8日の渋谷クラブクアトロといった3ヵ所3公演をまわるもの。チケットの先行受付はイー