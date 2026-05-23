ももいろクローバーZが、現在配信中の新曲「ムネモシュネ」のミュージックビデオを公開した。新曲「ムネモシュネ」は、フマキラー株式会社のフマキラー「スキンベープシリーズ」CMのタイアップソングに起用されており、ももクロも出演するCM「みんなのムチューを応援！」篇が地上波にて放送中だ。楽曲は”夏の記憶“をテーマにした明るいノスタルジックな夏ソングに仕上がっており、歌詞にはところどころに“虫”を感じさせるワー