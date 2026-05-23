「銀行の裏側」と聞いて、どんな光景を想像しますか？お札を数える姿でしょうか。それとも、パソコンに向かって難しい計算をしている姿でしょうか。デジタルバンク「みんなの銀行」は、スマートフォンひとつで口座開設から振り込みまで完結する新しい銀行です。2021年5月にサービス提供開始して以来、多くのお客さまに口座を開設していただいていますが、口座数が増えるにつれて、実は「裏側のオペレーション（バックオフィス）