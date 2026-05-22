SUPER BEAVER¤¬¡¢ËÜÆü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØSUPER BEAVER LIVE & DOCUMENTARY -¸½ºßÃÏ-¡Ù¤Î·àÃæ¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿ÍÀ¸¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¡Ö¹ðÇò¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡È¿Í¤È¿Í¡É¤ò¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤­¤¿SUPER BEAVER¤À¤«¤é¤³¤½Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢20Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê²Î»ì¤Ï20Ç¯´Ö¥Ð¥ó¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿SUPER BEAVER¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ä³Ð¸ç¤âÞú¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ä°¤¯