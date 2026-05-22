»þÂ®36km¤¬¡¢6·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤â»Ä¤ëÀÖ¡Ù¤òÄó¤²¤¿¡¢Á´¹ñ13¥«½ê¤ò½ä¤ë¡ã¡È»ÔÌ±ÇöÌÀ¡É Tour¡ä¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¹â¶¶¤Þ¤ê¤Ê¤¬Ì³¤á¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ë¼ê¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØAround usEP¡Ù¤«¤é¤Î°ìÏ¢¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÆÃÏ¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¤Î¥²¥¹¥È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºë¶Ì