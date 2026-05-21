5月21日（木）B.LEAGUE理事会の後、メディアブリーフィングが行われました。 「B.LEAGUE MANILA GAMES 2026」の開催決定 2026年9月9日（水）と10日（木）にフィリピンのマニラで「B.LEAGUE MANILA GAMES 2026」が開催されることが発表されました。2026年は、B.LEAGUEにとって発足10年目にして「B.革新」の初年度であり、フィリピンと日本にとっては国交正常化70周年という記念すべき年です。B.LEAGUEで初めての