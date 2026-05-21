きやしさんの漫画「マッチしたあとプロフ見て勝手に冷めるやつ」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むマッチングアプリで、「いいな」と思った男性とマッチングが成立。そこで、改めて相手のプロフィールを見てみると…という内容で、読者からは「分かる」「冷めますよね」などの声が上がっています。マッチ成立後、相手の欠点ばかり気になって…きやしさんは、インスタグラ