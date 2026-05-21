米国のアンソロピック（Anthropic）社が提供するAIコーディングツール「Claude Code（クロード・コード）」をご存じでしょうか。ネット上では「Claude Codeで補助金申請」「120秒でパワポ完成」など、一見すると魅力的な情報が多く上がっています。これは従来の情報商材と同じような宣伝文句であり、Claude Codeは、情報商材を扱う事業者にとって最も都合のいい商材になっていると断言できます。【要注意】「えっ…」これが他人