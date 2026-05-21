米国のアンソロピック（Anthropic）社が提供するAIコーディングツール「Claude Code（クロード・コード）」をご存じでしょうか。ネット上では「Claude Codeで補助金申請」「120秒でパワポ完成」など、一見すると魅力的な情報が多く上がっています。これは従来の情報商材と同じような宣伝文句であり、Claude Codeは、情報商材を扱う事業者にとって最も都合のいい商材になっていると断言できます。

【要注意】「えっ…」これが他人にだまされやすい人の“特徴”です

なぜClaude Codeなのか

そもそも、情報商材が成立するには「話題性」「検証の困難さ」「不安の喚起」という3つ条件が必要です。Claude Codeはこの3つを完璧に満たしています。

公式アカウントの投稿は、数十万から数百万単位のインプレッションをたたき出します。「Claude Code」とタイトルに入れるだけでアルゴリズムが味方をします。

AIサービスのChatGPTやGemini（ジェミニ）では代替できない点があります。Claude Codeはコマンドラインで動きます。ターミナルの黒い画面にコマンドが流れる、あの絵面です。

GUI（マウスで操作する画面）で完結する他のAIサービスにはない「専門家っぽさ」が、CLI（コマンドを打ち込む黒い画面）には宿ります。エンジニアでない人には中身が見えません。それだけで「高度なことが行われている」という印象を与えます。そういった心理的構造を情報商材の事業者が見逃すはずがありません。

誤解を防ぐために明示しておきます。Claude Codeには、ブラウザーでAIとチャットする「Claude.ai」では代替できない領域があります。例えば、ローカルファイルの直接操作。コードベース全体の把握。開発フローへの統合。自動化されたワークフローなどです。エンジニアにとっては明確な価値があります。

ただ、問題はそこではありません。非エンジニア向けの「営業メール作成」「議事録生成」「プレゼン資料作成」など、Claude.aiで十分にできることをわざわざCLIに置き換え、神秘性を演出する側に問題があります。

そして不安の喚起。「AIに乗り遅れたら終わり」「このスキルがないと仕事を奪われる」。かつての「英語ができないと出世できない」「プログラミングは必須教養」と同じ構造です。あおり方のテンプレートはそのまま使い回せます。

ここで一段、踏み込んでみます。なぜ人は情報商材に課金するのでしょうか。答えは「自分も向こう側に行ける気がする」からです。

Claude Codeのセットアップを覚えただけで「AI秘書を爆誕させた」と主張する人がいます。数日前に始めた人間が、数百人を相手に「教える側」に回る。滑稽に見えますが、人間の根源的な欲望を突いた現象です。

多くの人が「何者かになりたい」「専門家でありたい」「教える立場にいたい」という願望を潜在的に抱えていますが、本物の専門性を身に付けるのには時間がかかります。10年20年と積み上げるしかありません。そこに「3日で教える側になれる」という情報が現れたら、人は飛びつきます。受講料を払って知識を身に付けた上で、自分も次の人に教えに回ります。

ターミナルの黒い画面は、つまり欲望に火をつける装置と言えます。コマンドを打ち込むと、自分が選ばれた側に立った気がするのです。そういった状況が検証されないまま、その感覚だけが商品として流通していくというのが現状です。

3日で教える側になる世界

インストールの実演をZoomで数百人に見せ、コミュニティーの参加者が1000人近い規模に膨れ上がっているという、ある興味深い投稿があります。

そこでは何を教えているのでしょうか。ターミナルにコマンドを打ち込んで動く状態にする、ただそれだけです。マラソンのゼッケンを受け取った段階で「完走しました」と言っているに等しいと言えます。それでも参加者は満足し、有料コミュニティーへの再勧誘に流れていきます。Claude Codeは教材ではありません。集客装置です。

別の人物は「今すぐClaude Codeを使うのをやめてください」と投稿しました。セキュリティー上のリスクがあるからです。指摘そのものは正しいですが、後半で本音が出ます。

「だから僕は無料セミナーをやらない」「2日間缶詰で覚えてもらう」

恐怖をあおり、希少性を演出し、有料研修に誘導する典型的なセールスパターンです。しかも、実演している本人は承認プロンプトについて「正直、読んでも分からない」と告白しています。専門知識のない人が、専門外の不安を商品にして売っているというのが実態です。

タイムラインで頻繁に流れてくるAIスクールの広告は、年間数十万円規模のものが珍しくありません。教える内容は「営業メール作成の効率化」「議事録の自動生成」。ただ、これらの業務は月額20ドル（約3000円）の「Claude.ai Pro」で十分にできます。AI版の資格商法と言ってもいいでしょう。

検証されないまま情報が拡散し、その情報を前提にした商材が生まれ、商材がさらに未検証の情報を拡散しています。Claude Codeが不要だという話ではありません。問題は「それでしかできないかのように語られる瞬間」にあります。

一次情報はどこにあるか

正しい一次情報は3つの場所にあります。

1つはAnthropicの公式ドキュメント（docs.claude.com）です。機能の正確な仕様、制限、変更履歴がここにあります。仕様の変更があれば真っ先に反映されます。ここを見ない理由は何一つありません。

2つ目はAnthropic公式ブログとリリースノート。新機能の意図と使い方が一次資料として書かれています。SNSで「裏技」として流通している話の多くは、ここに公式機能として明記されています。それが現実です。

3つ目は技術コミュニティーの実装報告。クラスメソッド、メルカリ、はてなブックマーク経由で流れてくる現場のエンジニアの記録には、実際に動かした人間にしか書けない手触りがあります。失敗談まで含めて書かれています。成功事例しか語らない情報商材との差は、一読すれば分かります。

これらを参照する習慣がつけば、SNSで流れてくる「裏技」「秘密」の類は、自然と眉に唾をつけて読めるようになります。

Claude Code自体は優れた開発ツールです。私自身、その価値を認めています。問題はツールにあるのではなく、その名前を使って商売をする側にあります。

情報商材は、常にその時代で最も注目されているキーワードに寄生します。かつては仮想通貨。その前はアフィリエイト。その前はFX（外国為替証拠金取引）。

今はClaude Codeです。キーワードが変わっても、不安をあおり、解決策を提示し、連絡先を回収し、高額サービスに誘導するという構造は変わりません。

その名前を看板に掲げた投稿を見たら「Claude Codeでなければできないことか」「Claude.aiで同じことができないか」「発信者は実際にClaude Codeで何を作ったのか」の3つを確認してください。

この3つに答えられない情報は、技術の話ではありません。商売の話です「Claude Code」と書いてあったら、まず自分で試してみましょう。それで足ります。