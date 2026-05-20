大雨の日や、急な雨で靴がぬれてしまい、困った経験はありませんか。ぬれた靴をそのまま放置すると、悪臭や型崩れの原因となります。雨で靴がぬれてしまった際の便利な対処法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています【豆知識】「えっ…とても便利」これが雨でぬれた靴を復活させる“裏技”です！公式