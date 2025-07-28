2025年で、サービス開始から20周年を迎えたGoogleマップ。これを記念して47都道府県ごとの「人気の場所トップ5」が発表されました。ランキングはGoogleマップに投稿されたクチコミ数やユーザーのレビュー評価も考慮して集計されたものです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■首都圏・関西の定番スポットが上位に東京都では「東京スカイツリー」が1位に輝き、続いて「東京タワー」「浅草寺」「築地場外市場