那賀町出身の藤田恭嗣さんが社長を務める、電子書籍取次大手「メディアドゥ」の設立30周年を記念した式典が5月19日、東京で開かれました。19日に東京都内のホテルで開かれた式典には、出版関係者や経営者ら約600人が出席しました。30年を振り返った藤田恭嗣社長は、故郷の「木頭」が原点だと語り、「育ててもらった会社をのこしていきたい」とさらなる飛躍を誓いました。メディアドゥは、藤田社長が1996年に設立した携帯電話販売会