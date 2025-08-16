女子を褒めたら、なぜか怒らせたという経験を持つ男子も多いようです。では、どのような言葉がＮＧなのでしょう。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「褒めたつもりが女子にムッとされたセリフ９パターン」を紹介します。【１】「金のかかる女ってこと？」とツンとされて言われた「居酒屋とか行かないでしょ」「高飛車で俺には相手できないと言われたみたい」（２０代女性）というように、「金がかかる」「恋愛対象外