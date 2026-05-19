セブン−イレブン・ジャパンが人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾の商品を、5月19日から期間限定で発売中です。SNS上では、「大きすぎ」「デカすぎて声出た」と話題になっています。【画像】でっか…長すぎる「ふわもちちぎりパン」ほか、増量商品を見る！（13枚）「ちぎりパン」の長さに驚きの声「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて発売。第2弾の6商品の中で注目されているの