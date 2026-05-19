セブン−イレブン・ジャパンが人気商品を値段そのままで50％以上増量した「感謝盛り」シリーズ第2弾の商品を、5月19日から期間限定で発売中です。SNS上では、「大きすぎ」「デカすぎて声出た」と話題になっています。

【画像】でっか…長すぎる「ふわもちちぎりパン」ほか、増量商品を見る！（13枚）

「ちぎりパン」の長さに驚きの声

「感謝盛り」シリーズは、第1弾と第2弾の2期間に分けて発売。第2弾の6商品の中で注目されているのが、全体量が1.5倍となった「チョコクリームのふわもちちぎりパン」（170円、以下、税込み）です。

SNS上では「セブンの増量のちぎりパンデカすぎて声出た」「でけー！っていうかなげー！」「大きすぎてなんだか違和感」「1.7倍くらいありそう」と驚きの声が相次いでいます。

「50％増量で袋から飛び出し、自転車のカゴからもはみ出す」「バッグからはみ出してなんか恥ずかしい」と、持ち帰る様子を写した写真を投稿する人も。

増量された商品のカロリーも話題となり、「カロリーえぐい」「600キロカロリー超えてるじゃない…そんなに付近住民を不健康にさせたいのか…いいぞずっとやれ」「カロリーはいったん見ないことにします」という声が見られました。

6月1日までの第2弾ではほかに、牛肉・ご飯を増量した「つゆまで旨（うま）い 牛丼」（645円）、とろろ・麺・つゆを増量した「濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば」（529円）、パン・ソーセージ・チェダーチーズを増量した「ソーセージエッグマフィン」（311円）、全体量約2.5倍の「かじるニューヨークチーズケーキ」（291円）、ご飯を増量した「塩むすび」（156円）が登場。

また、同月25日までは第1弾の商品も引き続き販売。「直火炙（あぶ）りのゴロっと焼豚チャーハン」（496円、以下、税込み）、「中華蕎麦（そば）とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」（734円）、「つぶつぶコーンマヨネーズ」（170円）、「セブン−イレブンこだわり THEたまごサンド」（291円）、「ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ」（213円）、「こうじ味噌（みそ）マヨネーズ入り 野菜スティック」（280円）がラインアップされています。