タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月19日、放送されます。今回は、北海道札幌市にある創業24年目の鉄板焼き店が登場します。【画像】ドーン！おいしそうな「福わ家天」！ボリューミーな「スぺシャルもんじゃ」！口調がわるい“名物ママ”も！同店では、豚肉、エビ、イカ、ホタテが入ったお好み焼き「スペシャル