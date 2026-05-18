EcoFlowのポータブルエアコン「WAVE 3」が、Amazonで40%OFFの17万4,569円で販売されている。 1.8kWのポータブルエアコン本体、専用バッテリー、収納バッグのセット。専用バッテリーを使用することで最長8時間の稼働が可能という。 車中泊やキャンプはもちろんのこと、エアコンの効きが悪い撮影現場でも、1台あれば快適な環境を確保できそうだ。近年は酷暑日が増えており、夏本番が近づく今のうち