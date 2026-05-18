大分県内で唯一、観光系学部を持つAPU＝立命館アジア太平洋大学とツーリズムおおいたが包括連携協定を結び、持続可能な観光地域づくりを目指すことになりました。 【写真を見る】立命館アジア太平洋大学とツーリズムおおいたが連携協定持続可能な観光地域づくりへ APUで行われた包括連携協定の締結式には、米山裕学長とツーリズムおおいたの和田久継会長が出席し、人口減少や観光需要の変化に対応する新たな