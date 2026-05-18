27日のオリックス戦にAKB48の佐藤綺星さんが登場するDeNAは18日、27日に本拠地の横浜スタジアムで行われるオリックス戦で、AKB48の佐藤綺星さんが来場し、球団オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」とスペシャルコラボレーションを実施すると発表した。昨年の同イベントでも話題を呼んだ大役決定に、SNS上ではファンから驚きと歓喜の声が殺到している。佐藤さんは「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」の第2戦に、スペ