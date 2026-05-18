27日のオリックス戦にAKB48の佐藤綺星さんが登場する

DeNAは18日、27日に本拠地の横浜スタジアムで行われるオリックス戦で、AKB48の佐藤綺星さんが来場し、球団オフィシャルパフォーマンスチーム「diana」とスペシャルコラボレーションを実施すると発表した。昨年の同イベントでも話題を呼んだ大役決定に、SNS上ではファンから驚きと歓喜の声が殺到している。

佐藤さんは「推せ推せ!YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026」の第2戦に、スペシャルゲストとして登場する。当日はdianaの衣装を着用して、試合前のグラウンド上でともにパフォーマンスを披露する予定だ。さらに午後5時25分頃に実施されるダンスコンテストや、7回表終了時のラッキー7にも出演する。高いダンススキルを生かしたパフォーマンスで、本拠地を大いに盛り上げていく。

千葉県出身の佐藤さんは、特技として10年間続けていたチアダンスで全国2位になった実績の持ち主だ。DeNAのイベントでのコラボは昨年11月以来3回目となる。自身のX（旧ツイッター）を更新し「来年もできたらいいなと思っていたことが実現してとても嬉しいです」と喜びを綴った。さらに当日は、AKB48のメンバーによる球場内でのお出迎えや、グループ撮影イベントなども開催される予定となっている。

DeNAはこの日がオフ。午後1時過ぎに佐藤さんとの3度目のコラボは発表されると、「きたああああああ」「今年もなんて本当に凄い」「今年のコラボも楽しみすぎる」「最高でしかない」「今日は良い1日」「スマイル天使」「あいちゃんが一番可愛い」「そのままディアーナ入りしてもろて」「名前も綺星とか可愛すぎる」とファンも大興奮していた。（Full-Count編集部）