ホワイトソックスが試合後にSNSを更新ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、カブスとの本拠地3連戦の最終戦に「2番・一塁」で先発出場し、5打数1安打1得点を記録した。チームは延長の末に劇的サヨナラ勝利を収め、ライバル相手に勝ち越しに成功した。球団は試合後、敵地マリナーズ戦を控え、シアトルに移動する様子をSNSで公開した。村上は4打数無安打で迎えた9回の第5打席、98.3マイル（約158.2キロ）の