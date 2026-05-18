ムニノバホールディングスが反発している。前週末１５日の取引終了後に、みずほ銀行（東京都千代田区）及びオリエントコーポレーションと業務提携し、更にオリコと資本提携すると発表したことが好感されている。 ムニノバＨＤは、アイフルの単独株式移転により４月１日に設立。今回の提携はノンバンクと銀行取引のシームレスな接続の実現を図るのが狙いで、ＩＴ・デジタル技術を活用した業務効率化