新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、次世代アニメクリエイターとともにオリジナルアニメ作品の創出を目指すプロジェクト「Project PRISMation（プロジェクト プリズメーション）」において、第１弾作品『Poppin-Play Kitchen』（原案・監督・脚本・制作：Zemyata）が国内外からの反響を受け、続編制作が決定したことを発表した。 「Project PRISMation」は、個人や少数精鋭のチームでアニメーション作品を発信しているクリ