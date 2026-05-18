2026年秋に登場する目されるAppleのSiriアプリに「チャットボット市場では他に類を見ないプライバシー機能」が含まれる予定だと、Apple関連の内部情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。iOS 27: Siri App to Have Auto-Deleting Chats; Siri May Be a ‘Beta’; Genmoji - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2026-05-17/ios-27-siri-app-to-have-auto-deleting-chats-siri-may-be-a-beta