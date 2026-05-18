村上は5打数1安打で打率.235【MLB】Wソックス 9ー8 カブス（日本時間18日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は17日（日本時間18日）、本拠地のカブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、9回の二塁打で3試合連続安打をマークした。5打数1安打で打率.235。チームは延長10回に逆転サヨナラ勝ちを飾った。ウィル・ベナブル監督が評価したのは5回の全力疾走だ。2-4で迎えた5回1死一、二塁。村上は二ゴロで一塁へ全力疾走。ゲ