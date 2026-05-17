アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる趣味」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【1〜5位】女性100人が答えた男性の《モテる趣味》は？一覧を見る！女性が回答、好印象な趣味とは？調査は3月3日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。まず、全回答者に「自分の趣味（好きなこと）に没頭してい