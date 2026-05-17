アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる趣味」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【1〜5位】女性100人が答えた男性の《モテる趣味》は？ 一覧を見る！

女性が回答、好印象な趣味とは？

調査は3月3日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、全回答者に「自分の趣味（好きなこと）に没頭している異性は好印象ですか？」と尋ねたところ、男性は「とても好印象」が39人、「どちらかといえば好印象」が57人で、合計96人が「好印象」と回答。女性は「とても好印象」が27人、「どちらかといえば好印象」が70人で、合計97人が「好印象」と答えています。

続いて、女性100人に対し「異性がしていると『好印象（モテる）』と感じる趣味のジャンルを教えてください」と質問すると、最も多かったのは「スポーツ・フィットネス」で37人でした。次いで、「料理・グルメ」（30人）、「アウトドア」「音楽・アート」（ともに12人）、「読書・映画鑑賞など」（9人）の順となりました。

また、その理由を自由回答形式で尋ねると、「スポーツ・フィットネス」については、「スポーツをしている姿が普段と違う印象でかっこいいので」「体を動かしたり、汗をかいたりしてる姿にキュンとするから」「健康的な印象でよい」などの回答がありました。

「料理・グルメ」については、「家庭的な印象、結婚しても家事に協力してくれそうな印象がある」「料理は生活していく上で役に立つから。生活力がありそう」、「アウトドア」については、「アクティブで頼りになりそうな印象を受けるから」「明るいイメージがあり、活発で好感が持てるから」などの回答が寄せられました。

女性の皆さん、どんな趣味を持つ男性が「モテそう」ですか……？