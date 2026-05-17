8回の好機で右翼線に長打→激走してホームまで生還【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）快音のはずが、ため息が漏れた。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、8回に快足を飛ばして一気にホームへ生還した。記録は三塁打に右翼の送球エラーがついた。ファンからは「あーーー残念」と落胆の声が聞こえている。6-2で迎えた8回2死一