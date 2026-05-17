ベネリックオリジナルカプセルトイの新商品「PukaPuka ぽちゃわに」が、2026年5月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売される。＞＞＞PukaPuka ぽちゃわにをチェック！（写真10点）水面にぷかぷかと浮かぶ動物たちのかわいらしい姿が大人気のカプセルトイ「PukaPukaシリーズ」に、第6弾「PukaPuka ぽちゃわに」が登場する。顔はデフォルメ感を抑えたリアルな造形で、ボディがぽっちゃりと丸いフォルムのワニは、