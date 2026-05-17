【PukaPuka ぽちゃわに】ぷかぷか浮かんで口もぱくぱく！ 癖になるかわいさ！
ベネリックオリジナルカプセルトイの新商品「PukaPuka ぽちゃわに」が、2026年5月下旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売される。
＞＞＞PukaPuka ぽちゃわにをチェック！（写真10点）
水面にぷかぷかと浮かぶ動物たちのかわいらしい姿が大人気のカプセルトイ「PukaPukaシリーズ」に、第6弾「PukaPuka ぽちゃわに」が登場する。
顔はデフォルメ感を抑えたリアルな造形で、ボディがぽっちゃりと丸いフォルムのワニは、「緑ぽちゃわに」「黒ぽちゃわに」「白ぽちゃわに」「茶ぽちゃわに」の全4種がラインアップ。
実際のワニが水中で過ごす際、二本足で立ってそのまま縦に浮く様子から着想を得た、水に浮かべると縦に浮く仕様のユニークなアイテムだ。
口は手動で下顎を上下に動かすことが可能で、口を閉じている様子と開けている様子の2つの表情を楽しめる。
普段よく目にするような強くて獰猛なイメージとはまた違った魅力がある、丸いおなかでゆるいビジュアルのワニを水に浮かべて観察してみませんか。
（C）BENELIC CO.,LTD.2026 All Rights Reserved.
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水面にぷかぷかと浮かぶ動物たちのかわいらしい姿が大人気のカプセルトイ「PukaPukaシリーズ」に、第6弾「PukaPuka ぽちゃわに」が登場する。
顔はデフォルメ感を抑えたリアルな造形で、ボディがぽっちゃりと丸いフォルムのワニは、「緑ぽちゃわに」「黒ぽちゃわに」「白ぽちゃわに」「茶ぽちゃわに」の全4種がラインアップ。
実際のワニが水中で過ごす際、二本足で立ってそのまま縦に浮く様子から着想を得た、水に浮かべると縦に浮く仕様のユニークなアイテムだ。
口は手動で下顎を上下に動かすことが可能で、口を閉じている様子と開けている様子の2つの表情を楽しめる。
普段よく目にするような強くて獰猛なイメージとはまた違った魅力がある、丸いおなかでゆるいビジュアルのワニを水に浮かべて観察してみませんか。
（C）BENELIC CO.,LTD.2026 All Rights Reserved.
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