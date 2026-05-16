3度のオーディションを経て掴んだメンバー入り今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは南部彩華さん、新井田愛理さん、長谷川桜子さん、福田涼花さんを取り上げる。◇南部彩華さん新メンバーの南部彩華（なんぶ・あやか）さんは北海道札幌市出身、3月29日生まれ。ニックネームは「あーたん、あや」。趣味はSUP、カヌー、ラーメンめぐ