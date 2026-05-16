3度のオーディションを経て掴んだメンバー入り

今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは南部彩華さん、新井田愛理さん、長谷川桜子さん、福田涼花さんを取り上げる。

◇南部彩華さん

新メンバーの南部彩華（なんぶ・あやか）さんは北海道札幌市出身、3月29日生まれ。ニックネームは「あーたん、あや」。趣味はSUP、カヌー、ラーメンめぐり。

3度のオーディション挑戦を経て、今季メンバー入り。「観戦に来たファンの皆さまのその1日をパフォーマンスを通して明るく彩り、大好きなファイターズと地元北海道の力になりたい」と熱意にあふれる。特技は幼少期より8年間続けたクラシックバレエ。見てほしいところも「クラシックバレエで培った遠くまで届く大きな動きと表情、しなやかなダンスです」とアピール。

◇新井田愛理さん

新井田愛理（にいだ・あいり）さんは北海道札幌市出身、8月19日生まれ。ニックネームは「あいちゃん」。趣味はジム、サウナ。大好きなものは「辛いものが大好きです。辛い鍋は辛さ5までいけちゃいます！」。

3歳からジャズダンスを習い、高校時代もダンス部に所属していた。「感動する熱い試合を何度も目にして、今まで経験したことのない幸せな時間を過ごさせてもらいました。今年こそはファイターズの優勝を見届けられるよう全力で応援します！」と在籍3年目を迎えた今季も気合い十分だ。

◇長谷川桜子さん

新メンバーの長谷川桜子（はせがわ・さくらこ）さんは東京都出身、4月7日生まれ。ニックネームは「さっぴ」。趣味はカラフルなものを集めること。

ファイターズガールのパフォーマンスを見て元気をもらったといい、「自分もこの場所で誰かにパワーを届けられる存在になりたい」とオーディションに応募。メンバーの一員となって初めて練習した日の感想は「はじめて『ファイターズ讃歌』を踊ったときに、やっと自分がファイターズガールになったという実感が湧いてきてうれしくなったのを覚えています」と振り返った。

◇福田涼花さん

新メンバーの福田涼花（ふくだ・すずか）さんは北海道新得町出身、8月4日生まれ。ニックネームは「おすず」。趣味はガチャガチャを回すこと、カフェめぐり。携帯の待受画像は「大好きな球団ファームマスコットのカビー」だそう。

幼い頃から大のファイターズファンで、ファイターズガールは憧れの存在だったという。さらに、バトントワリングチームの恩師がファイターズガールOGで「かっこいい」と憧れたこともオーディション応募のきっかけとなった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）