県内の先月の倒産件数と負債総額は、前の年の同じ時期を上回ったことがわかりました。帝国データバンク富山支店によりますと、県内の先月の企業倒産件数は9件、負債総額は16億3800万円と、去年4月の6件、15億3100万円を上回りました。卸売業・サービス業・小売業が2件ずつで製造業などが続きました。帝国データバンクは「物価高や人手不足、賃上げによる人件費高騰に加え、中東情勢の悪化による原油高を背景とし