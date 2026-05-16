7年ぶりに成田から海外へ！LCC（格安航空会社）のピーチが2026年9月20日より、成田〜ソウル仁川線を開設すると発表しました。同社による成田空港発の国際線新規就航は2019年以来、7年ぶりです。【画像】えっ…これが便利な「ピーチの新路線」運航ダイヤです新路線は成田を午前9時台に出発し、昼にはソウルに到着するスケジュールが特徴です。運航は毎日1往復で、運賃は片道5,680円からとなります。また、同社の韓国路線では初